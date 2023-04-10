الخطوط الجوية العراقية تعلن نقل 162 ألف مسافر عبر الطائر الأخضر خلال آذار

2023/04/10 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، نقلها 162،034 مسافر على متن أسطولها الجوي خلال شهر أذار الماضي.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين إن "هذه الأعداد توزعت على 949 رحلة نُفذت بين القطاعات الداخلية والخارجية التي يقصدها الناقل الوطني".

ورجح حسين "تسجيل زيادة في معدلات أعداد المسافرين والرحلات خلال الفترة القادمة من خلال الخطة التي يشرف عليها وزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

مبينا أن الخطة "تتضمن ضم طائرات حديثة الى أسطول الشركة وقرب إعادة تشغيل العديد من الخطوط لبلدان مختلفة فضلاً عن تخصيص رحلات إضافية للقطاعات التي تشهد رغبة أوسع للسفر اليها من قبل الزبائن"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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