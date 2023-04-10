السوداني يصدر توجيهاً

2023/04/10 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مكتبه بعرض "الاستمارة الالكترونية" على مجلس الوزراء للتصويت عليها بشكل عاجل.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي التقت اليوم، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم مناقشة ملف البرنامج الحكومي، وقانون الموازنة العامة الاتحادية، بالإضافة الى تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل".

وأضافت أن "اللقاء، بحث سبل تنشيط القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية واستكمال المتلكئ منها، والعمل الجاد لتحقيق الاصلاح الاقتصادي كخطوة اولى نحو اصلاحات شاملة في بنية الدولة العراقية".

ونقلت الدائرة الإعلامية، عن رئيس الوزراء، تأكيده "أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول الى تكامل العمل وتحقيق اهداف التنمية المستدامة"، بالإضافة الى أهمية تفعيل الدور الرقابي بهدف تقويم عمل الحكومة وتمكينها من تحسين اداءها في خدمة المواطن ودعم جهودها في محاربة الفساد".

وتابعت، أن "رئيس الوزراء، وجه وبشكل عاجل مكتبه بعرض فتح الاستمارة الالكترونية على مجلس الوزراء للتصويت عليها".

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