رئيس الجمهورية لوزير الداخلية السوداني: العراق قطع شوطا جيدا بترسيخ أمنه واستقراره

2023/04/10 | 14:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، خلال استقباله وزير داخلية جمهورية السودان الفريق أول عنان حامد محمد والوفد المرافق له، أن العراق قطع شوطا جيدا بترسيخ أمنه واستقراره.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان: أن … Readmore

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