اوكرانيا تغير بعض خططها العسكرية بعد تسريب وثائق حساسة عن الجيش الاوكراني لمصلحة روسيا

2023/04/10 | 14:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن أوكرانيا اتخذت إجراءات وقائية وتدابير أخرى بعد تسريب وثائق سرية تصف حالة وتمركز القوات الأوكرانية وخططها الهجومية.وذكرت قناة “سي إن إن” الأمريكية نقلاً عن مصدر مقرب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال … Readmore

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