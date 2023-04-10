التجارة تعلن استلام أول وجبة من الحنطة المحلية للموسم التسويقي الحالي

2023/04/10 | 14:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تسلمت أول وجبة من الحنطة المحلية للموسم التسويقي الحالي في البصرة والسماوة.

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