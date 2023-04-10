2023/04/10 | 14:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MI3fw1_KxBg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بحيرة الرزازة في كربلاء تعاني الاهمال ومطالبات بحمايتها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بحيرة الرزازة في كربلاء تعاني الاهمال ومطالبات بحمايتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).