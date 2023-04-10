إزالة تجاوزات واعتقال مخمورين يعترضون المارة.. حصيلة أمنية خلال أسبوع

2023/04/10 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والإنسانية في بغداد والمحافظات لمدة أسبوع.

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