3 قطع فنية رسمها ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن تُعرض للبيع.. كم بلغ سعر كل منها؟

2023/04/10 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرض الآن ثلاثة أعمال فنية، سعرها 85 ألف دولار للقطعة الواحدة، رسمها هانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعرض فني في مانهاتن.الأعمال الفنية هي الأحدث في سلسلة من العروض الفنية التي قدمها هانتر بايدن منذ انتخاب والده رئيسًا لأمريكا.

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