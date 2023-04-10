بعد مرور تسع سنوات،اهالي قرية كوجو ما زالوا بلا قرية 

2023/04/10 | 15:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار بعد ابادتها بالكامل من قبل داعش قرر اهالي كوجو عدم العودة الى قريتهم السابقة التي تمتلئ بالذكريات المؤسفة و لازالوا ينتظرون تحرك المنظمات و الحكومة لبناء قريتهم الجديدة.و خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغاً قدره 5 ملايين دولار لبناء قرية كوجو الجديدة بعد ان دمر تنظيم داعش قرية كوجو بالكامل …

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