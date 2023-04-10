بالصور:قيادة عمليات الحشد في نينوى تقيم محفلاً قرآنياً.

2023/04/10 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت قيادة عمليات الحشد في محافظة

نينوى وبالتنسيق مع مركز الصادق الأمين

الثقافي محفلاً قرآنياً بالمناسبة

لإهداء ثوابه إلى صاحب الذكرى وإلى

شهداء الإسلام، ومنهم شهداء الحشد

الشعبي الذين لبوا نداء المر

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