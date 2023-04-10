عقوبات وحرمان.. قرارات

2023/04/10 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، اجتماعاً بمقرّ الاتحاد لمناقشةِ تقرير الطاقم التحكيمي لمباراةِ فريقي الشباب البصري والحشد الشعبيّ التي جرت في قاعةِ نفط البصرة بتاريخ 2023/4/5 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرةِ الصالات.

بيان للجنة الانضباط قال، إنه "وبعد دراسةِ التقرير أعلاه تبين للجنة وجودَ حالتي تجاوز اتجاه حكام المباراة من قبل مدير ومدرب فريق الشباب البصري كل من (فواد لطيف مدير الفريق وعلي عبد الجبار مدرب الفريق).

مبينا: "كان التجاوز بألفاظٍ بعيدةٍ عن الروح الرياضيّة ولا تمت للرياضة بصلةٍ".فيما قررت اللجنة بحسب بيانها الذي تلقته (بغداد اليوم) ما يلي:1- معاقبة (فواد لطيف) مدير فريق الشباب البصري بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراتين استناداًلأحكام المادة 2/53 من نظام المسابقات لدوري الصالات والشاطئية.2- معاقبة (علي عبد الجبار) مدرب فريق الشباب البصري بالحرمان من مرافقة الفريق لمباراة واحدة، وبغرامة مالية قدرها 000 250 مئتان وخمسون ألف دينار استناداً لأحكام المادة 2/53 من نظام المسابقات لدوري الصالات والشاطئية.3- تنفذ العقوبات الانضباطيّة بعد العقوبة الفنيّة بالتعاقب

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