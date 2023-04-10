2023/04/10 | 15:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zTnal9DBY30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المخاوف من استمرار ازمة الجفاف بسبب سياسات دول المنبع) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المخاوف من استمرار ازمة الجفاف بسبب سياسات دول المنبع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).