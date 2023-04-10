بتهمة استلام رشوة بـ 50 ألف دولار.. النزاهة تستقدم وكيل وزير التربية للشؤون العلمية

2023/04/10 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، بصدور أمر استقدام بحق وكيل وزير التربية للشؤون العلميَّة الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمراً باستقدام وكيل وزير التربية للشؤون العلميَّة الحالي؛ على خلفيَّة قيامه بتسلم مبلغ رشوة قدره (50,000) خمسون ألف دولارٍ أمريكيٍّ".

وأضافت إنَّ "فريق الهيئة العليا لمُكافحة الفساد انتقل إلى أحد المطاعم في العاصمة بغداد الذي تمَّت فيه عمليَّة التسليم، واطلع على كاميرات المطعم وتوثيق الحادثة وتفريغها في قرص (CD)."

وتابعت إنَّ "قاضي محكمة تحقيق جنايات الفساد المركزيَّة أصدر أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".

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