هيئة الإعلام توجه بإيقاف الإعلانات لمراكز التجميل غير المرخصة

2023/04/10 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، الجهات الإعلامية بإيقاف الإعلانات لمراكز التجميل غير المرخصة.

وبحسب الوثيقة ، فانه “تقرر إيقاف بث الإعلانات الترويجية الخاصة بمراكز التجميل، والتي تحتوي على مشاهد خادشة بالحياء، إضافة الى نشر التوعية والتثقيف بمخاطر انتشار مراكز التجميل غير المجازة وتأثيرها الصحي على الصحة المجتمعية”.

الوثيقة ادناه:ـ

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