2023/04/10 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إنشاء مجلس لكرة القدم يضم 20 شخصية، على رأسها الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتمت الموافقة على إنشاء “مجلس اليويفا” في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لشبونة في 4 أبريل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء هيئة استشارية لكرة القدم بهذا المستوى الرفيع.

وسيعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس اليويفا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون يوم 24 أبريل.

والهدف من إنشاء “مجلس اليويفا” منح اليويفا صوتا مؤسسيا ومستقلا في جميع الأمور المتعلقة بكرة القدم.

وسيتعين على المجلس اقتراح أفكار لتطوير القوانين أو تنظيم كرة القدم، والتي يمكن تحويلها بعد ذلك إلى “مشاريع قوانين”.

وسيترأس المجلس صانع ألعاب نادي ميلانو الإيطالي السابق ومدير كرة القدم المحترفة في “يويفا” الحالي الكرواتي زفونيمير بوبان، وسيكون إلى جانبه الإيطالي روبرتو روسيتي رئيس حكام الهيئة.

وبالإضافة إلى بوبان وزيدان ومورينيو وأنشيلوتي، سيضم المجلس أسماء كبيرة أخرى في عالم الكرة المستديرة، ولا سيما الهولندي رونالد كومان، والدنماركي مايكل لاودروب، والحارس التشيكي السابق بيتر تشيك، والألمانيين يورغن كلينسمان ورودي فولر وفيليب لام، والبرتغالي لويس فيغو والإيطاليين باولو مالديني وفابيو كابيلو أو مدرب المنتخب الانجليزي الحالي غاريث ساوثغيت.

المصدر: “وكالات”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان ومورينيو وأنشيلوتي في “مجلس اليويفا”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان ومورينيو وأنشيلوتي في “مجلس اليويفا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).