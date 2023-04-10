10 ملايين مشاهدة.. حقيقة موقف رونالدو من فيديو الإمام الجزائري والقطة

2023/04/10 | 15:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاف المشاركات والمشاهدات حصدها فيديو على مواقع التواصل ادعى ناشروه أنه يُظهر لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشاهد المقطع الذي اشتُهر حول العالم للشيخ الجزائري، وليد مهساس، وعلى كتفه قطّة وهو يصليّ، ويتفاعل معه.إلا أن الادعاء غير صحيح، والفيديو مركّب.

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