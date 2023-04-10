بعد تصريح المغامسي.. هيئة كبار العلماء السعودية ترد على

2023/04/10 | 15:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية إن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد "تفتقد الموضوعية والواقعية".

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