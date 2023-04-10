2023/04/10 | 15:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، إيقاف جميع الإعلانات الخاصة...

ظهرت المقالة الإعلام والاتصالات توجه بإيقاف الإعلانات لمراكز التجميل غير المرخصة أولاً على المسلة.

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