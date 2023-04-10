2023/04/10 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تأجيل استقطاع قروض الموظفين لشهر نيسان بمناسبة عيد الفطر.وذكر بيان مقتضب للبنك المركزي تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يقرر تأجيل استقطاع قروض الموظفين لنيسان الحالي المركز الخبري الوطني.

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