مستشار رئيس الوزراء يفتح النار على رعد حمودي

2023/04/10 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد مستشار رئيس الوزراء عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية خالد كبيان، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، بسبب منحه ورقة الدعم لمرشح كويتي على حساب مرشح آخر من ذات البلد.وقال كبيان في بيان إن “من منطلق تعضيد توجهات الدولة العراقية بالابتعاد عن أي محاور على حساب استقلالية العراق واحترامه لخصوصية الدول […]

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