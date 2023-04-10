2023/04/10 | 16:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمر لم يعدو كونه مجرد مزحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم مشهور طلب من طفل مص لسانه.. موجة غضب لا يوقفها الاعتذار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم مشهور طلب من طفل مص لسانه.. موجة غضب لا يوقفها الاعتذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).