2023/04/10 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قرر ‏البنك المركزي، الاثنين، تأجيل استقطاع قسط قروض الموظفين.

وذكر اعلام البنك في بيان نه تم توجيه "‏المصارف المجازة، بتأجيل استقطاع قروض الموظفين لشهر نيسان بمناسبة عيد الفطر المبارك".

واضاف ان "ذلك بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يوجه المصارف بتأجيل استقطاع قسط قروض الموظفين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يوجه المصارف بتأجيل استقطاع قسط قروض الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).