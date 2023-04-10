مع اغلاق البورصات.. اخر تحديث لاسعار صرف الدولار في العراق

2023/04/10 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اغلقت بورصات العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، على ارتفاع طفيف بعد انخفاض كبير خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ سعر الدولار في البورصة 144.500 ألف دينار امام كل 100 دولار.

وبلغ سعر الشراء في الصيرفات 144 ألف دينار امام كل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 145 الف دينار امام كل 100 دولار.

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