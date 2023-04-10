صرف الوجبة الاولى لفروقات متقاعدي ضحايا الارهاب

2023/04/10 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، البدء بصرف الوجبة الأولى من الفروقات الخاصة بضحايا الأرهاب.

وقال بيان للهيأة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "تم البدء بصرف الوجبة الأولى من الفروقات الخاصة بضحايا الأرهاب من ذوي الشهداء والمصابين والبالغ عددهم 14009 قيد وبحسب الألية المُعدة مسبقاً من قبل رئاسة الهيأة".

ودعت الهيأة في بيانها الى "مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الألكتروني في بغداد والمحافظات لإستلام المستحقات، لكافة المستفدين من الفئة اعلاه وممن تصلهم رسائل نصية".

وأكد البيان، انه "سيتم صرف وجبات أخرى حال اتمام تدقيق المعاملات من قبل الجهات القطاعية المرسلة لتلك المعاملات".

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