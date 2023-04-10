البنك المركزي يوجه بتأجيل استقطاع قروض الموظفين لنيسان الحالي

2023/04/10 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجّه البنك المركزي العراقي، المصارف المجازة، تأجيل استقطاع قروض الموظفين لشهر نيسان الجاري.

وقال البنك في بيان “وجّه البنك المركزي العراقي، المصارف المجازة، تأجيل استقطاع قروض الموظفين لشهر نيسان بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

واضاف “ذلك بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.

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