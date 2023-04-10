2023/04/10 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المصري طارق حامد، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، على انتقادات لاحقته عند انضمامه لصفوف "النمور"، إذ توقع البعض عدم نجاح اللاعب مع الفريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطريقة "ساخرة".. المصري طارق حامد يرد على انتقادات لاحقته عند انضمامه لاتحاد جدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطريقة "ساخرة".. المصري طارق حامد يرد على انتقادات لاحقته عند انضمامه لاتحاد جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).