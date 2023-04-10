2023/04/10 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقّى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي".

وقال زيلينسكي بحسب البيان، إن "العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقاً من هذه الأهمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اوكرانيا يهاتف السوداني.. والاخير يوصيه بالحل السلمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اوكرانيا يهاتف السوداني.. والاخير يوصيه بالحل السلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).