رئيس المخابرات التركي يبحث مع الاعرجي وضع خارطة طريق لحل المشاكل الامنية

2023/04/10 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، مع نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، والوفد الأمني المرافق له وضع "خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود".

وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقته (بغداد اليوم) ان الجانبين استعرضا "مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين".

وأكد المسؤول التركي، أن "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا كانت مهمة وإيجابية".

وأعرب، عن "تطلع تركيا لتطوير العلاقات مع العراق وفي مختلف المجالات".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار في 21 آذار الماضي أنقرة وبحث مع الجانب التركي عدة ملفات بينها الملفّ الأمني، وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس رجب طيب أردوغان "نرتبط مع تركيا بحدود طويلة تتجاوز 300 كيلو متراً، وأؤكد التزام العراق بعدم السماح لاستخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على تركيا".

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