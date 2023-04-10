السليمانية تلجأ لبغداد لحل مشكلة

2023/04/10 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع اليوم الاثنين، بأن وفدا برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني سيزور بغداد للتباحث بشأن اغلاق تركيا لاجوائها مع مطار السليمانية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "نائب رئیس حكومة ٳقلیم كردستان، قوباد طالباني سیجري زیارة ٳلی العاصمة بغداد سیلتقي خلالها المسؤولین العراقیین والامیركیین للتباحث حول قیام تركیا بغلق اجوائها بٳتجاه مطار السلیمانیة"، مبينا انه "یرافقه مدیر جهاز الاستخبارات التابع للاتحاد الوطني جلال شیخ ناجي".

واغلقت تركيا منذ ايام اجواءها على الطائرات القادمة والذاهبة الى مطار السليمانية، بسبب "نشاط حزب العمال الكردستاني في المطار"، بحسب قولها.

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