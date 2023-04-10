زيلينسكي يهاتف السوداني: العراق دولة محورية ومهمة

2023/04/10 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقّى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتناول الاتصال، بحسب بيان لمكتب السوداني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي.

من جانبه، قال زيلينسكي، إن العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقاً من هذه الأهمية.

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