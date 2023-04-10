“بالتمر واللبن”.. الدفاع المدني ينشر توصيات الحالة الجوية المرتقبة

2023/04/10 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فعلت مديرية الدفاع المدني، خطة “افطار صائم” لنشر توصيات الحالة الجوية المرتقبة على المواطنين.

وقال المنسق الاعلامي للدفاع المدني نؤاس صباح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”المديرية اتبعت خطة خاصة بتوعية المواطنين للحالة الجوية المرتقبة اليوم وكيفية التعامل معها ونشر توصياتنا عبر مبادرة افطار صائم”.واوضح “حيص يتم من خلالها توزيع التمر واللبن على المواطنين في الشوارع وتوزيع ارشادات الدفاع المدني الخاصة بالتعامل الصحيح مع الامطار الغزيرة التي تترقبها البلاد خلال هذين اليومين”.واكد صباح “عدم وصول اي ابلاغ او نداء حتى الان، وان فرقنا لاتزال في حالة الاستنفار القصوى من تجهيز عجلاتها لسحب المياه او اخلاء المواطنين او غيرها”.وأعلنت مديرية الدفاع المدني، دخولها “حالة الاستنفار” بعد تحذيرات من سوء الاحوال الجوية خلال الومين المقبلين.وكانت الأنواء الجوية أعلنت أمس ان يوم الأربعاء سيشهد هطولاً للأمطار الغزيرة مع حدوث عواصف رعدية وتساقط “الحالوب” وحدوث سيول.

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