نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يلتقي عدد من ممثلي مكونات سنجار

2023/04/10 | 17:42 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية السيد كلاوديو كوردوني مع بممثلي ووجهاء المجتمعات الأيزيدية والعربية والتركمانية من المدينة والمناطق المحيطة بها.وكان هناك حديث قوي عبروا فيه عن شواغلهم وأكدوا على التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، وضرورة عودة النازحين، ومنع التدخل الخارجي، وتعزيز …

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