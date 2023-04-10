2023/04/10 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هطلت أمطار غزيرة على زاخو في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، بينما أعلنت سلطات أربيل حالة التأهب استعداداً لفيضانات محتملة جراء أمطار متوقعة الأسبوع الجاري.وقال مصادر محلي لـ/ المركز الخبري الوني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطات أربيل تتأهب بعد هطول امطار غزيرة في زاخو المركز الخبري الوطني.

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