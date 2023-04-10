السوداني يهاتف “زيلينسكي” ويؤكد أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا

2023/04/10 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي.وذكر مكتب السوداني في بيان […]

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