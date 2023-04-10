صراع بين غوارديولا وتوخيل.. برأيك لمن ستكون الغلبة؟

2023/04/10 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مباراة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره بايرن ميونخ الألماني، على أرض استاد الاتحاد، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، مواجهة خاصة بين الإسباني بيب غوارديولا والألماني توماس توخيل.

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