المرور: خطة نصب كاميرات مراقبة ورادارات لضبط السرعة ستنفذ قريباً

2023/04/10 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن خطة لوضع كاميرات مراقبة ورادارات لضبط السرعة على الطرق السريعة والدولية، فيما أكدت قرب موعد التنفيذ.

وقال المتحدث باسم المديرية، العميد زياد القيسي، للوكالة الرسمية إن “خطة المديرية، تتضمن التعاون مع الجهات ذات العلاقة بشأن وضع كاميرات لمراقبة حركة سير المرور لاسيما على الخطوط السريعة، فضلاً عن وضع رادارات لضبط السرعة على الخطوط الدولية”، مؤكداً أن “التنفيذ سيكون قريباً”.

وأضاف القيسي، أن “الضوابط والقوانين نصت على عدم السماح لأصحاب المركبات الخصوصي بعمل سائقي أجرة”، مبيناً أن “المديرية شددت على هذه المخالفة والتي تعتبر مخالفة للقوانين والضوابط والتعليمات”.

ولفت إلى أن “المديرية رصدت العديد من المخالفات بهذا الصدد وتم التعامل معها وفق القانون، ما أدى إلى خفضها بشكل كبير”.

وتابع، أن “نسبة الالتزام بارتداء الحزام بلغت 60 بالمئة”، لافتاً إلى أن “مديرية المرور المرور العامة باشرت بتخفيض الرسوم ‏الخاصة بتسجيل المركبات وإجازات السوق إلى 50 بالمئة حسب توجيه رئيس الوزراء”.

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