2023/04/10 | 18:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U6FAadarqPc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي القرنة يطرحون معاناتهم مع تنفيذ مشروع البنى التحتية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهالي القرنة يطرحون معاناتهم مع تنفيذ مشروع البنى التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).