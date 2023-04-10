2023/04/10 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات المشاركات وعشرات آلاف التعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل باللغة العربية قال ناشروه إنه يوثق بيع نساء في متاجر في إسرائيل.

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