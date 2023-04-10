2023/04/10 | 19:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع برنامج "شبكات" عددا من المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها: العراق..وسلاح الفصائل.فنان مصري: اللقاحات مؤامرة لإفناء البشرية.جدل الدعوة لمذهب جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكات (2023/4/10)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكات (2023/4/10)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).