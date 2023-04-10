استنفار عام للدفاع المدني ورسالة عاجلة للقرى الحدودية

2023/04/10 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن استنفار جميع مراكز الدفاع المدني في بغداد والمحافظات مع قرب الموجة المطرية القادمة الى البلاد.

وقال مدير اعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مديريته وبناءً على الاشعارات الواردة من هيئة الأنواء الجوية، حول وجود امطار رعدية ستهطل ابتداء من يوم غد الثلاثاء وتستمر الى مساء الخميس، ومن خلال هذه المعطيات أمر مدير عام الدفاع المدني الاستنفار لجميع المراكز في بغداد والمحافظات وتهيئة كل وسائل الانقاذ".

وأضاف، ان "المديرية ومن خلال مبادرة (فطر صائم) وزعت بالأمس واليوم كميات كبيرة من الارشادات حيال آليات التعامل مع الامطار والسيول لمختلف الشرائح لتبصيرهم وتوعيتهم حول اهمية الاتصال المباشر بالرقم المجاني 115 من كل قنوات الاتصال لطلبة المساعدة".

وأشار عبد الرحمن الى، ان "الدفاع المدني يلفت انتباه الاهالي في قرى الشريط الحدودي العراقي- الايراني من جهة محافظتي واسط وديالى الى الانتتباه الى بيانات الدفاع المدني وهيئة الانواء الجوية والتفاعل معها من خلال اتخاذ المواقف المناسبة حيال أي مستجدات خاصة واننا امام توقعات جوية قد تؤدي الى امطار غزيرة وسيول او اقل من ذلك" لافتا الى ان "الرقم 115 سيكون موجوداً للاجابة عن أي اتصال".

وكانت هيئة الأنواء الجوية ومتنبئون جويون حذروا من أمطار غزيرة وسيول متوقعة في عموم مناطق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

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