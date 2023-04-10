طالباني لدى الاعرجي بعد ساعات من اجتماعه بنائب رئيس المخابرات التركية

2023/04/10 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني.

وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "استقبل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني"، مشيرا الى ان "الجانبين أكدا على أهمية ضبط الحدود".

ويأتي استقبال الاعرجي لطالباني بعد ساعات من استقبال نائب رئيس المخابرات التركية، والتأكيد على حل الاشكاليات الامنية بين الطرفين.

وكان مصدر امني قد ذكر لـ"بغداد اليوم"، ان طالباني اتجه لبغداد لعقد اجتماعات تتعلق بحل اشكالية اغلاق تركيا لمجالها الجوي مع مطار السليمانية، بعد اتهامه بايواء عناصر من حزب العمال الكردستاني.

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