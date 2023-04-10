بعد خسارة أمس.. إدارة الجوية تغرم اللاعبين

2023/04/10 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، فرض غرامة مالية على لاعبي الفريق الاول باستقطاع ١٠ % من عقودهم للموسم الكروي الحالي.

وقالت إدارة النادي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "في حال فوز الفريق بلقب الدوري سيتم إلغاء الغرامة".

وتأتي الغرامة بعد خسارة فريق الجوية أمس أمام الكهرباء 2-3 بملعب الشعب الدولي، في الجولة 23 من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة عقب نهايتها، إذ تهجم عضو مجلس إدارة القوة الجوية حمادي أحمد، على حكم اللقاء مهند قاسم، لينال بطاقة حمراء.

كما قام لاعب القوة الجوية إبراهيم بايش بالكثير من التجاوزات اللفظية ضد طاقم التحكيم، احتجاجا على قرار احتساب هدف الفوز الثالث للكهرباء الذي جاء في الدقيقة 90+5، وسط شكوك بوجود حالة تسلل.

وهذا القرار دفع جماهير الجوية لتحطيم مقاعد جهة اليسار من مقصورة ملعب الشعب الدولي وسط فوضى عارمة.

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