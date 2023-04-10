مسؤول إماراتي لـCNN: ندعم جهود السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن

2023/04/10 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول إماراتي رفيع، لشبكة CNN، الاثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم "جهود السعودية لتحقيق حل سياسي" للحرب في اليمن.

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