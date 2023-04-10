خبير اقتصادي يكشف التكاليف التشغيلية للكهرباء في الموازنة وحصة ايران منها

2023/04/10 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخببير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، عن اجمالي مبالغ الغاز والكهرباء في موازنة 2023 من ناحية التكاليف.

وقال المرسومي في صفحته على (فيسبوك)،

الغاز والكهرباء في موازنة 2023

استيراد الغاز الايراني = 3.712 ترليون دينار

استيراد الطاقة = 1.129 ترليون دينار

اجور كهرباء دوائر التمويل المركزي = 1.266 ترليون دينار

اجور كهرباء المستثمر المحلي = 2 ترليون دينار

ديون اجور كهرباء المستثمر المحلي = 773 مليار دينار

اجور كهرباء كار وقيوان = 411 مليار دينار

اجور استيراد الغاز السائل = 130 مليار دينار

المبلغ الاجمالي = 9.421 ترليون دينار

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