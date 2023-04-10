خبير اقتصادي يكشف التكاليف التشغيلية للكهرباء في الموازنة وحصة ايران منها

كشف الخببير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، عن اجمالي مبالغ الغاز والكهرباء في موازنة 2023 من ناحية التكاليف.
وقال المرسومي في صفحته على (فيسبوك)،
الغاز والكهرباء في موازنة 2023
استيراد الغاز الايراني = 3.712 ترليون دينار
استيراد الطاقة = 1.129 ترليون دينار
اجور كهرباء دوائر التمويل المركزي = 1.266 ترليون دينار
اجور كهرباء المستثمر المحلي = 2 ترليون دينار
ديون اجور كهرباء المستثمر المحلي = 773 مليار دينار
اجور كهرباء كار وقيوان = 411 مليار دينار
اجور استيراد الغاز السائل = 130 مليار دينار
المبلغ الاجمالي = 9.421 ترليون دينار
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