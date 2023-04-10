بعد تحذيرات شديدة.. الأنواء الجوية: تقلبات الطقس تبدأ غداً وذرورتها الأربعاء

2023/04/10 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يترقب العراقيون بعد التحذيرات الشديدة ما ستؤول اليه تقلبات الطقس التي ستبدأ يوم غد الثلاثاء في عموم البلاد.



بحسب هيأة الانواء الجويةوقال مدير اعلام الهيأة عامر الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”حتى الان لم نسجل اي حالة جوية او امطار في عموم البلاد، وبدء الحالة وتقلبات الطقس ستبدأ يوم غد الثلاثاء”.واضاف “ستكون ذروتها من مساء الغد حتى يوم الاربعاء وتخف تدريجيا يوم الخميس”.واوضح الجابري “عادة ما نشهد تغيرات الاجواء في المناطق الغربية اولا وبعدها تعم الحالة البلاد”.مجدداً تأكيده، بالقول ان “تقارينا تصدر قبل ٤٨ ساعة من الحالة المرتقبة لتكون اكثر دقة”.وكشفت هيأة الانواء الجوية في تقريرها الجوي، بان طقس يوم اطقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة ابتداءً من أقسامها الغربية تكون رعدية احياناً.اما طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة مع تساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة في بعض الأماكن مع تساقط الحالوب وحدوث عواصف رعدية احياناً ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد.

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