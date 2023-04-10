2023/04/10 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي والسفير الكندي يبحثان ملف مخيم الهول وتداعيات الحرب في أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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