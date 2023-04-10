2023/04/10 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، على توفير الرعاية والدعم للأيتام والاهتمام بهم.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ، أنه “في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رشيد يؤكد ضرورة النهوض بواقع الخدمات المقدمة للأيتام المركز الخبري الوطني.

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