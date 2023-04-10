العراق يوضح بشأن ترشيح الكويتي الفهد لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي

2023/04/10 | 19:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ طلال الفهد يحظى بدعم قاريّ.

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