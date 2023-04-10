وزير العمل يبحث مع القائم بالأعمال الفلبيني وضع العمالة الأجنبية

2023/04/10 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الاثنين، مع القائم بالأعمال لدولة الفلبين؛ لمناقشة وضع العمالة الأجنبية.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الوزير الأسدي التقى القائم بالاعمال لدولة الفلبين يوم الاثنين الموافق 10-4-2023”.وأضافت، أن “اللقاء جرى خلاله مناقشة موضوع العمالة الفلبينية المتواجدة في العراق وكذلك امكانية […]

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