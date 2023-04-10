سامسونج إلكترونيكس تطلق تشكيلة أجهزة التكييف المنزلية “الأُسود” في السوق العراقي استعداداً لصيف 2023

2023/04/10 | 19:30 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، العراق 10 نيسان 2023 – أعلنت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن إطلاق تشكيلة أجهزة التكييف المنزلية “الأُسود” في السوق العراقي، وذلك مع اقتراب الأجواء الحارة واستعداداً لصيف 2023.وجاء إطلاق هذه الحملة لحرص سامسونج على تقديم أجود المنتجات وأحدث التكنولوجيا المتطورة لعملائها، بالإضافة الى اهتمامها الكبير بالسوق العراقي.ولذلك، حرصت سامسونج على توفير تشكيلة […]

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